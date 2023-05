Professioni: De Nuccio, ‘commercialisti pari a 1% Pil, serve lavorare per attrarre giovani’

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “Le professioni italiane hanno una funzione insostituibile. I commercialisti sono oltre 120 mila, con una rete di oltre 65 mila studi professionali che, con una media di circa 4 addetti per studio, esprime circa 500 mila occupati diretti che sviluppano un valore aggiunto pari a circa 15,6 miliardi di euro, ossia l’1% del Pil nazionale. Numeri importanti che non però possono farci sottovalutare le difficoltà che pure ci sono, ad esempio sul piano della demografia professionale. Per questo bisogna impegnarsi affinché la nostra professione, come le altre, torni a essere attrattiva per i giovani”. Lo ha detto Elbano De Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, intervenendo all’incontro ‘Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani’, organizzato da TeamSystem e The European House-Ambrosetti a Cernobbio (Como).

“Interessarsi a nuovi ambiti di attività -sottolinea De Nuccio- deve essere una delle parole d’ordine dei commercialisti, a partire dall’enorme sfida della sostenibilità. La politica, però, deve darci una mano nel favorire aggregazioni e specializzazioni”.