Non ci saranno guerre tra “poveri”, le aree interne non litigheranno per accaparrarsi la localizzazione di PLUS, la piattaforma logistica Ufita-Sannio. Benevento e Avellino sono due province che opereranno in piena sintonia, eviteranno di calpestarsi i piedi, unite dalla necessità di perseguire con ferma determinazione tutte le azioni che possano sostenere la realizzazione della piattaforma, con interventi incentrati sia nell’ambito del Pnrr, sia sulle altre risorse all’uopo necessarie. Il tutto, in un’unica attività di programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

