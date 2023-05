Mo: Egitto condanna i raid israeliani sulla Striscia di Gaza

Il Cairo, 9 mag. (Adnkronos/Xinhua) – Il ministero degli Esteri egiziano ha condannato gli attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza che hanno ucciso almeno 13 palestinesi, ribadendo la sua “piena contrarietà ai raid israeliani che violano le leggi internazionali”.

Il ministero egiziano, inoltre, denuncia l’escalation delle tensioni nei territori palestinesi occupati e le incursioni nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme est e in altre città palestinesi. Tutto questo, secondo Il Cairo, “mina gli sforzi per ridurre le tensioni”.

Oggi, aerei da combattimento israeliani e droni hanno effettuato attacchi simultanei contro edifici e appartamenti che ospitano alti dirigenti militari del movimento della Jihad islamica palestinese nella Striscia di Gaza. Il Ministero della Salute con sede a Gaza ha dichiarato in un comunicato stampa che nei raid sono stati uccisi 13 palestinesi e 20 sono stati feriti.