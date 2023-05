Palermo, 9 mag. (Adnkronos) – Il boss mafioso Matteo Messina Denaro sostiene di non avere mai avuto soprannomi. Lo dice nel corso dell’interrogatorio, lo scorso 16 febbraio, davanti al gip di Palermo Alfredo Montalto. Nonostante i nomi ‘U siccu’, ‘Diabolik’ etc emersi in questi anni, il capomafia sostiene: “Mai avuto soprannomi. Me li hanno attaccati da latitante i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho avuto soprannomi”.