Mafia: Messina Denaro al gip, ‘conosco Cosa nostra solo tramite i giornali’**

Palermo, 9 mag. (Adnkronos) – “Non faccio parte di nessuna associazione e quello che so di Cosa nostra lo so tramite i giornali”. Risponde così Matteo Messina Denaro nel corso dell’interrogatorio, lo scorso 16 febbraio, al gip di Palermo Alfredo Montalto. Collegato in videoconferenza dal carcere dell’Aquila con il gip e i pubblici ministeri Giovanni Antoci e Gianluca De Leo, il boss mafioso, che è indagato per una tentata estorsione aggravata nei confronti di una proprietaria terriera, Giuseppina Passanante, figlia di un vecchio boss, parla di questa vicenda.