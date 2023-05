Ciclismo: Giro d’Italia, aperitivo solidale alla vigilia della tappa di Viareggio

Viareggio, 9 mag. – (Adnkronos) – Un aperitivo aspettando il Giro d’Italia. Cittadella della Pesca, società cooperativa che aderisce a Fedagripesca Confcooperative Toscana, ha organizzato a Viareggio per il 15 maggio l’iniziativa ‘Aperitivo in Rosa’, anteprima alla tappa numero 10 del Giro d’Italia che da Scandiano (Reggio Emilia) arriva proprio nella Perla della Versilia.

La tappa ciclistica è in programma il 16 maggio, il giorno prima ci sarà l’aperitivo nel Piazzale Don Sirio Politi, nel quartiere della Darsena: l’evento si svolgerà dalle ore 18.30 in quella che è definita la ‘Chiesina dei Pescatori’, luogo di ritrovo storico di chi vive di pesca. Prevista la musica dal vivo ‘La bicicletta a righe’. L’iniziativa è in collaborazione con il Carneval Darsena. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa Crea, che lavora nel territorio con persone disabili.

“E’ una bella iniziativa per rendere omaggio alla corsa più importante del nostro Paese, il Giro d’Italia – sottolinea Alessandra Malfatti della Cittadella della Pesca, consigliera di Fedagripesca Toscana -. Siamo contenti di averla organizzata, anche perché il ricavato andrà interamente in beneficenza”.