Calcio: Pioli, ‘domani il derby più difficile, ho cercato di trasmettere concentrazione e felicità’

Milano, 9 mag. – (Adnkronos) – “È il derby più difficile, perché è una semifinale di Champions. Però è anche bellissima da preparare, da vivere, da giocare”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter. “Ho cercato di trasmettere alla squadra concentrazione e felicità per vivere questi momenti. Poi è chiaro che domani dovremo dare il massimo per cercare di ottenere un risultato importantissimo. Si gioca su 180 minuti e dovremo tenerlo in considerazione”, aggiunge Pioli in conferenza stampa.