Gli abbonamenti validi per 18 delle 19 partite casalinghe stagionali hanno costretto il Benevento a indire la giornata giallorossa in occasione della gara di sabato col Modena, ultimo match interno di questo campionato che sta ormai per volgere al termine. Ciò significa che per la sfida contro gli emiliani è sospesa la validità degli abbonamenti e che quindi pagheranno anche gli abbonati, con una tempistica alquanto discutibile.

