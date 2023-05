La prima seduta di allenamento della settimana ha visto la squadra divisa in due gruppi: da una parte lavoro defaticante per chi è stato impiegato sabato a Cittadella; dall’altra invece warm up con preabilitazione e lavoro metabolico con partite a tema per il resto della truppa, a cui si è aggiunto qualche elemento della Primavera.

