“A causa di indegni atti di vandalismo sono state danneggiate le giostrine del parco giochi di via Vittime di Nassiriya. Gli operatori comunali hanno riparato ciò che era possibile, in altri casi servirà spendere denaro pubblico per riacquistare i pezzi irrecuperabili. Questi stupidi e vergognosi gesti hanno stancato tutti. Auspichiamo possano essere individuati i responsabili, abbiamo chiesto al comandante della Municipale Bosco di aumentare i controlli e i pattugliamenti in prossimità dei parchi, in attesa di una capillare videosorveglianza. Confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini per proteggere i beni comuni da azioni davvero inammissibili”. E’ la presa di posizione del sindaco Mastella e dell’assessore De Rosa dopo l’ennesimo atto di vandalismo in città.

