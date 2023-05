Ucraina: Gb, ‘Mosca recluta militari fra gli immigrati asiatici’

Londra, 8 mag. (Adnkronos) – La Russia sta reclutando i lavoratori presenti nel Paese e provenienti dalla Asia centrale per prestare servizio come militari in Ucraina. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, precisando che “i reclutatori hanno visitato le moschee e gli uffici dell’immigrazione per arruolare personale”.

“Radio Free Europe ha riferito che i reclutatori offrono bonus di iscrizione di 2.390 dollari e stipendi fino a 4.160 al mese – prosegue il ministero della Difesa di Londra – Ai migranti è stato anche offerto un percorso rapido per la cittadinanza russa da sei mesi a un anno, invece di cinque anni”.

“L’elevato stipendio mensile e i bonus di iscrizione attireranno alcuni lavoratori migranti a iscriversi – spiega il rapporto di intelligence – Queste reclute vengono probabilmente inviate in prima linea in Ucraina, dove il tasso di vittime è estremamente alto. Il reclutamento di migranti fa parte dei tentativi del Ministero della Difesa russo di raggiungere il suo obiettivo di 400.000 volontari per combattere in Ucraina. Le autorità stanno quasi certamente cercando di ritardare il più a lungo possibile qualsiasi nuova mobilitazione obbligatoria per ridurre al minimo il dissenso interno”.