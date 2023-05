Tennis: Internazionali Bnl, sala stampa intitolata a Gianni Clerici

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Gianni Clerici per sempre: gli Internazionali Bnl d’Italia hanno intitolato oggi ufficialmente la loro Sala Stampa al grande “scrittore di tennis” comasco, scomparso il 6 giugno dello scorso anno. Uno “scriba”, come amava autodefinirsi, che tutto il mondo ci ha invidiato e ha celebrato nel 2006 con l’inserimento nella Hall of fame del tennis, nel tempio storico di Newport. Solo due italiani in quell’elenco di immortali: Nicola Pietrangeli per la sua grandezza tennistica (con 2 titoli al Roland Garros, le 164 partite in Coppa davis, i 2 successi a Roma) e proprio Gianni, con il suo leggendario volume 500 anni di tennis (in cui raccontava e documentava le origini del gioco nel periodo Rinascimentale), tradotto in tutto il mondo. Non è un caso che al Foro Italico dunque ci sia, dopo un Campo Pietrangeli, anche una Sala Stampa Gianni Clerici.