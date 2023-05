Senato: La Russa, presidente Knesset a nostre celebrazioni per ricordare 75 anni Israele**

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Presente anche il presidente della Knesset, Amir Ohana, alle celebrazioni a Palazzo Madama del 75/mo anniversario della prima seduta del Senato, seduto accanto alla senatrice a vita Liliana Segre. “Non è solo il nostro settantacinquesimo, è anche il settantacinquesimo di Israele, per questo -ha sottolineato il presidente Ignazio La Russa- ho chiesto al mio amico Ohana, che è qui con il suo compagno, di volerci onorare della sua presenza. Grazie veramente per essere qui e per festeggiare con noi i 75 anni di Israele”.