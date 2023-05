Roma, 08 mag. – (Adnkronos) – I parlamentari tifosi del Napoli sono pronti a ringraziare la squadra allenata da Spalletti per la conquista del terzo scudetto nella storia del club. Domani, alle ore 15.00 in piazza Montecitorio, ci sarà un flash mob organizzato dal Club Napoli Parlamento per festeggiare la vittoria a 33 anni dall’ultimo trionfo targato Diego Armando Maradona.