Pd: Gruppi Camera e Senato definiscono uffici presidenza, domani le riunioni

Roma, 8 mag (Adnkronos) – I gruppi della Camera e del Senato del Partito democratico definiscono i rispettivi Uffici di presidenza. Sono infatti in programma per domani le riunioni delle due assemblee, alle 14,30 a Montecitorio e alle 15 a palazzo Madama, convocate per le votazioni.

Al Senato, però, non è escluso uno slittamento a causa della concomitanza con la capigruppo. Nel pomeriggio, poi, la delegazione dem guidata dalla segretaria Elly Schlein è attesa al tavolo delle riforme con la premier Meloni.