Intimidazione a Rosita Galdiero: pacco sospetto, indagini in corso

Amara sorpresa ieri mattina per la dirigente sindacale Fiom, cui è stato recapitato un pacco sospetto. Pacco fatto brillare dalle forze dell’ordine intervenute in sito. Sul pacco una lettera con minacce violente e intimidatorie nei confronti della sindacalista della Fiom Cgil nazionale, per diversi anni segretaria provinciale della Cgil di Benevento. Episodio non occorso nel beneventano, ma in altro comprensorio territoriale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia