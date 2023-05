I fondi per la progettazione sono stati scongelati, gli 800mila euro (160mila di compartecipazione comunale) sono ora utilizzabili per Piazza Duomo, probabilmente si mirerà a intercettare le risorse del PON Città Medie per il completamento. Al di là, però, della destinazione che si darà a quello che in origine doveva essere un Museo d’Arte Contemporanea, idea abortita con il trascorrere degli anni, sarebbe il caso di interrogarsi anche sull’immobile di proprietà del Consorzio Cepid. Ammesso che il Comune riuscisse a reperire il finanziamento per ultimare la costruzione di sua proprietà, è inimmaginabile conservare proprio di fronte al duomo l’immobile privato nelle condizioni attuali, ossia lo scheletro di un edificio i cui lavori sono bloccati da tempo immemorabile. Qualche anno fa, sembrava che l’impasse fosse destinata a sbloccarsi: la Decò aveva manifestato un concreto interesse all’acquisto volendo localizzarvi un suo supermercato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia