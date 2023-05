Dose e Presta del ‘Ruggito del Coniglio’ nominati Cavalieri della Repubblica

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Antonello Dose e Marco Presta, conduttori dello storico programma radiofonico “Il Ruggito del Coniglio” di Rai Radio2, giunto alla XXVIII edizione, sono stati insigniti del titolo di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’onorificenza è stata concessa dal Presidente Sergio Mattarella motu proprio su segnalazione di una cittadina. Agli increduli conigli, hanno spiegato che L’Ordine al Merito della Repubblica (Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 – G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

“Dev’essere uno scherzo” è stata la prima reazione di Marco Presta alla notizia. “Sicuramente è uno scherzo” ha ribadito Antonello Dose, che racconta di aver avuto “la conferma controllando sulla banca dati delle decorazioni al merito del sito quirinale.it e sulla Gazzetta Ufficiale. E allora ci siamo emozionati veramente”.

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta venerdì scorso: “è stata una bellissima occasione per visitare in forma privata il Palazzo del Quirinale. Veramente molto ben arredato. Ci andrei a vivere anche domani”, hanno aggiunto ironici i due.

Dose e Presta sono in onda tutti i giorni su Rai Radio2, dal lunedì al venerdì, con il cult “Il Ruggito del Coniglio”. Anche in video sul canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat e su RaiPlay.