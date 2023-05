Udine, 8 mag. – (Adnkronos) – L’Udinese è in vantaggio per 2-0 sulla Sampdoria al termine del primo tempo del posticipo della 34/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. A decidere sin qui il match le reti di Pereyra al 9′ e Masina al 34′. Con una sconfitta i blucerchiati retrocederebbero in Serie B con 4 giornate d’anticipo.