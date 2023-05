Calcio: Serie A, l’Empoli ipoteca la salvezza, Salernitana ko 2-1 con Cambiaghi e Caputo

Empoli, 8 mag. – (Adnkronos) – Seconda vittoria di fila per l’Empoli che batte 2-1 la Salernitana al ‘Castellani’ e ipoteca la salvezza. A decidere il match le reti di Cambiaghi al 37′ e Caputo al 66′, inutile per i campani il ritorno al gol dopo 6 mesi di Piatek a segno all’86’. In classifica i toscani salgono a quota 38 in 14/a posizione, staccando di tre punti i granata fermi a 35.

Ritmi compassati in apertura ma dopo una fase di studio è l’Empoli a venir fuori e a costringere Ochoa subito a due prodezze prima su Caputo e poi su Cambiaghi. Poco oltre la mezz’ora il gioco si ferma ulteriormente per uno scontro aereo tra Pirola ed Henderson, entrambi per fortuna usciti illesi. La squadra di Zanetti gioca meglio e prima dell’intervallo viene ricompensata: cross perfetto di Ebuehi per Cambiaghi, che di testa batte Ochoa e fa 1-0. Con quel risultato finisce il primo tempo, in cui la Salernitana mette in mostra davvero troppo poco non riuscendo a fare nemmeno un tiro in porta.

Sousa non perde tempo e già all’intervallo opera tre cambi, ma in avvio di ripresa è ancora l’Empoli a condurre le danze. Gli azzurri chiedono un rigore su Marin dopo una discesa solitaria, ma l’arbitro Volpi fa correre e il Var non lo corregge. Poco dopo al 64′ il Var viene ancora chiamato in causa, quando sugli sviluppi di calcio d’angolo una carambola favorisce Caputo, che va a segno: dopo quasi due minuti di verifiche sulle posizioni, arriva la conferma del 2-0 empolese. Quando tutto sembra perduto, la fiammata improvvisa: all’86’ Kastanos scarica dal limite, Vicario non respinge al meglio e sulla ribattuta si fionda Piatek, che riapre la contesa con il gol del 2-1. Nel finale i campani pressano e chiudono gli avversari nella loro metà campo ma senza riuscire a trovare il pareggio.