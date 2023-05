Calcio: Psg pensa a Mourinho come sostituto di Galtier

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – Il Paris Saint-Germain sta valutando l’ipotesi di assicurarsi l’allenatore dell’As Roma Jose Mourinho come sostituto di Christophe Galtier, secondo l’emittente francese Rmc Sport. Secondo la radio l’entourage di Mourinho ha negato qualsiasi trattativa diretta, ma il consigliere del Psg Luis Campos ha avuto colloqui con l’agente dell’allenatore, Jorge Mendes. Campos ritiene che il due volte vincitore della Champions League sia il candidato perfetto per guidare il Psg verso il tanto agognato trofeo. Una prosecuzione del mandato di Galtier nel club parigino è improbabile, dopo le uscite anticipate dalla Champions League e dalla Coppa di Francia, anche se dovesse vincere la Ligue1. Mourinho, invece, ha un contratto con la Roma fino al 2024. L’anno scorso ha portato la squadra al titolo di Conference League e in questa stagione i giallorossi sono arrivati, al momento, alle semifinali di Europa League dove giocheranno giovedì l’andata contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.