Calcio: Capello, ‘Milan-Inter? Sarà derby dell’attenzione, rossoneri più deboli senza Leao’

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – “Semifinale Milan-Inter? E’ sicuramente molto difficile per tutti e due. Ognuno pensa di aver capito i punti deboli dell’altra, è una gara che va preparata in una certa maniera. Certo che il Milan senza Leao è una squadra con un potenziale offensivo molto più debole, mentre l’Inter in questo momento mi sembra una squadra che ha trovato una certa inquadratura, una certa determinazione e quindi in questo momento parte leggermente favorita. Giocatori che possono essere decisivi? Nell’Inter molti, perché sto vedendo che ci sono diversi giocatori che realizzano gol, ma direi che è la partita dell’attenzione questa, siccome è un derby, c’è grande pressione e ci vuole molta attenzione durante ogni momento della partita perché ci sono giocatori di ottimo livello che ti possono castigare”. L’ex allenatore del Milan Fabio Capello inquadra così la semifinale di Champions League tra Milan e Inter, da Parigi per i Laureus Awards conversando con la stampa italiana.

“Benzema, Giroud, Haaland e Lukaku quale scelgo? Per quello che riesce a fare, cioè tutto, io prendo Benzema. E’ un giocatore maturato tantissimo negli ultimi cinque anni, è diventato completo, fa gol, assist, sa muoversi per creare spazi. Mentre la potenzialità di Haaland è maggiore a tutti quanti per velocità di pensiero ed esecuzione. Può ancora migliorare molto, ha un ottimo maestro, per cui vada a lezione. Pioli, Inzaghi e Ancelotti in semifinale di Champions? Sono contento che gli allenatori italiani siano tre contro uno”, ha aggiunto Capello.