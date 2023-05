Lavori in arrivo ad Apice, dove a giugno sono in agenda interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale. Il Comune, attraverso un avviso, ha fatto sapere che è stata appaltata un’operazione tesa a riqualificare le strade urbane, che “comprendono il rifacimento della pavimentazione stradale, l’apposizione di nuova segnaletica, la realizzazione di attraversamenti pedonali, la messa in quota di eventuali chiusini stradali.

