Tocco Caudio, usano un asino per la festa Scudetto: denunciati per maltrattamenti

La festa scudetto del Napoli finisce nel vortice dello scontro politico regionale e nazionale, e rischia seriamente di trovare un epilogo nelle aule di tribunale. Al centro della vicenda un asino portato in giro per le strade di Tocco Caudio e la volontà manifestata dal deputato Francesco Emilio Borrelli di fare luce sua vicenda allertando le istituzioni al grido di “sevizie e maltrattamenti” che l’animale avrebbe subito in quella circostanza.

