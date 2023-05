Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Credo che sia per me un grande onore e anche un riconoscimento non per me, ma per la mia storia politica, per coloro che hanno fatto politica insieme con me condividendo momenti facili, difficili e a volte tragici delle storia italiana. Ora è il momento della condivisione e del superamento di divisioni che non hanno più motivo di esserci”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Tg1 sul suo ruolo di seconda carica dello Stato.