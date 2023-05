Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Chi vuole una stagione costituente e vuole presentarsi con riforme così rilevanti che cambiano l’assetto costituzionale vigente, dovrebbe creare le premesse per un clima di coesione sociale, non divisivo. Ma questo governo ci arriva già malissimo”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su Rai3 citando il decreto Lavoro: “Crea cattive premesse per una stagione costituente”.