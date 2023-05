Rai: Gasparri, ‘da Fazio e Damilano sproloquio contro centrodestra’

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Gli stipendiatissimi e lottizzatissimi esponenti della sinistra televisiva, a partire da Fabio Fazio e Marco Damilano, hanno sproloquiato, questa sera a ‘Che tempo che fa’, contro il centrodestra e contro le prospettive di ricambio della Rai”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai

“Pieni di soldi dei cittadini nelle loro tasche si permettono di censurare chi legittimamente, grazie al voto democratico, governa il Paese. Questi stalinisti, riempiti di soldi dei cittadini, non hanno il diritto di assaltare chi non la pensa come loro. Presente ovviamente anche il consueto Giannini ed altri personaggi della sinistra informativa i cui compensi discuteremo nella Commissione parlamentare di vigilanza, perché negare la democrazia e il pluralismo, con prebende elevatissime a loro beneficio, è veramente qualcosa di incredibile”.

“Damilano, esterno alla Rai, strapagato per il suo programma a basso ascolto, e Fazio strapagatissimo da molti anni, non sono i padroni della democrazia. E il loro stalinismo di ritardo non ci impressiona affatto. Basta”.