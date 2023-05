Quattro allenatori in dieci mesi, trentadue punti in classifica e un arrivederci alla Serie B dopo ottantasette anni di storia trascorsi per raggiungerla, poi superarla verso altri orizzonti e riabbracciarla con la voglia di non lasciarsi più. Tutto questo fino all’epilogo tragico, alle lacrime e al dramma di un pomeriggio del 6 maggio, l’inizio della fine. La Serie C per il Benevento non è più un miraggio ma sarà il futuro giallorosso.

