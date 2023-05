“A seguito dell’ incontro svoltosi in confindustria giovedì, per espletare la procedura di cessione ramo d’azienda, che si concluderà martedì 9 maggio, e come preannunciato venerdì 5 maggio si sono svolte l’assemblee nei turni 13/14 e 21/22 dei lavoratori del sito Nestlé di Benevento. Le organizzazioni sindacali hanno illustrato i contenuti e le motivazioni che hanno indotto Nestlè ad unirsi al fondo PAI per continuare e migliorare il bisness che deriva dalla pizza surgelata. Nonostante quelle che sono le garanzie annunciate nell’incontro in Confindustria relativamente ai livelli occupazionali e agli obiettivi finalizzati dalla nuova “azienda”, le lavoratrici e i lavoratrici hanno espresso delle perplessità ed incertezze su quello che dovrebbe essere il “probabile rilancio” del sito beneventano”. Così la rsu Nestlè Fai Cisl, Irpinia Sannio, Carmine Panella.

