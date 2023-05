Milano: al via domani Forum del Cibo, eventi e dibattiti su food policy per futuro città

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Domani, lunedì 8 maggio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aprirà alle ore 9.30, in viale Pasubio 5 presso la Fondazione Feltrinelli, il Forum del Cibo – la Food Policy di Milano per il futuro della città, oltre 30 eventi con 60 soggetti coinvolti, per parlare di politica alimentare di Milano.

L’evento di apertura, dal titolo ‘Cibo sano e sostenibile per il futuro della città: le proposte dei giovani per la food policy del Comune di Milano’, sarà un confronto a più voci sui temi dell’alimentazione sana e sostenibile, con un inquadramento sulle politiche avviate in questi anni in un dialogo fra enti e istituzioni pubbliche e private di primaria importanza sui temi della food policy di Milano e con un affondo particolare sul progetto europeo ‘Food Wave’ che sta coinvolgendo centinaia di giovani di Milano insieme a loro coetanei europei con esperienze, progetti e attività per costruire città più sostenibili.

Ad aprire i lavori insieme al sindaco Sala, la vicesindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food policy Anna Scavuzzo e l’assessore alle Politiche giovanili Martina Riva. Alle tavole rotonde e ai dibattiti del mattino prenderanno parte tra gli altri anche Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli, Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo e Monica Ramaioli, direttore generale della fondazione Umberto Veronesi.