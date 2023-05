M5S: Conte, ‘accordi su ruoli garanzia no inciucio, quando lo fa Pd non si dice nulla…’**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Ho letto anche io degli articoli in cui si parla di un accordo con la Meloni sulle nomine. Chiariamo: se ci sono dei passaggi, come gli uffici di presidenza della Camera e Senato in cui ci sono ruoli che spettano alle opposizioni, il Movimento 5 Stelle deve esserci e ha diritto di essere rappresentato. Come è stato sulle magistrature speciali, deve esserci doverosamente la rappresentanza delle opposizioni. Ma è sempre successo, non è inciucio e perchè quando lo fa il Pd perchè non si dice nulla?”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su Rai3.

“Questa distorsione è il sintomo di un sistema mediatico completamente fuorviante che ci attacca continuamente Non momento in cui facciamo indicazioni in organi di garanzia, diventa un inciucio? Perchè prendiamo in giro i cittadini in questo modo?”.