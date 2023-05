Judo: Mondiali, Assunta Scutto bronzo nei 48 kg

Doha, 7 mag. – (Adnkronos) – Assunta Scutto vince il secondo bronzo consecutivo e si conferma sul podio iridato. La judoka napoletana, già terza lo scorso anno a Tashkent (Uzbekistan), si è piazzata sul gradino più basso del podio anche ai Campionati Mondiali di Doha (Qatar) nella categoria 48 kg. Un risultato eccezionale per l’azzurra, campionessa mondiale juniores nel 2021 ed alla sua seconda partecipazione da senior. Per lei, oltre alla soddisfazione di una nuova medaglia, anche punti preziosi per il ranking di qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La ventunenne napoletana ha esordito in tabellone sconfiggendo per ippon prima la spagnola Mireia Lapuerta Comas e la slovena Marusa Stangar. Successivamente ha dovuto cedere il passo di fronte alla forte giapponese Natsumi Tsunoda, che si è aggiudicata la Pool C. L’italiana, tuttavia, si è riscattata prontamente da questa delusione e nel primo turno dei ripescaggi ha battuto nettamente la brasiliana Amanda Lima. Con merito, dunque, si è garantita la possibilità di andarsi a giocare una medaglia contro l’insidiosa kazaka Abiba Abuzhakynova, che si è dovuta inchinare di fronte alla netta superiorità dell’azzurra.