Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – Festa scudetto in famiglia per il Napoli. Dopo la sfida contro la Fiorentina delle 18, andrà in scena una cena all’interno dello stadio Maradona organizzata dal presidente Aurelio De Laurentiis: all’evento sarà presente l’intero staff, i giocatori con le famiglie e anche gli agenti.