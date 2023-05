Calcio: Lega Serie A inaugura a New York il primo street soccer stadium

New York, 7 mag. (Adnkronos) – La Lega Serie A scende in campo per il sociale insieme a Street Soccer Usa per combattere le disuguaglianze e sviluppare un progetto di integrazione sul territorio americano che possa aiutare in maniera concreta le comunità locali, realizzando due campi da Street Soccer e un Digital Media Center. E’ stato inaugurato il “Teddy van Beuren Street Soccer Park e Learning Center” presso la community school 55 nella parte Sud del Bronx, New York. Il campo è stato intitolato alla memoria di Teddy van Beuren, ex board member di Street Soccer USA, venuto a mancare a causa di un incidente stradale. L’area è composta da due campi da Street Soccer interamente brandizzati Street Soccer USA e Lega Serie A.

Si verrà così a creare uno spazio accessibile a tutta la comunità locale, dove gli studenti potranno imparare a giocare a calcio, rendendolo una volta di più uno straordinario veicolo educativo e di aggregazione sociale. Nascerà quindi il progetto “Calcio Educational”, mirato all’inclusione e all’integrazione, che per tante ragazze e ragazzi sarà anche un’opportunità di crescita nel settore media e digital dello sport, grazie al Digital Media Center finanziato da Lega Serie A. Il Digital Media Center powered by Lega Serie A si propone di formare le nuove generazioni sul corretto uso delle piattaforme digitali, sulla creazione e produzione di contenuti e darà inoltre la possibilità ai giovani dell’area di scoprire nuove e coinvolgenti occasioni professionali.

“Siamo molto felici di annunciare questa importante iniziativa che abbiamo sviluppato grazie anche al lavoro svolto nella nostra sede di New York – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Restiamo fortemente convinti degli aspetti educativi dello sport e di quanto i valori propri del calcio come rispetto, integrazione, altruismo e aggregazione possano rivelarsi fondamentali nella crescita delle nuove generazioni. Oltre ai campi di Street Soccer, attraverso il Digital Media Center finanziato da Lega Serie A, offriremo alle ragazze e ai ragazzi del quartiere un’importante opportunità di crescita che potrà aiutarli a realizzarsi dal punto di vista umano e professionale e a inseguire i propri sogni in un mondo in grande crescita quali sono i media e il digital”.