Calcio: Aouar a un passo dalla Roma, manca solo la firma

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – È Houssem Aouar il primo acquisto della Roma per la prossima stagione. I giallorossi, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno trovato l’accordo totale con il centrocampista francese che lascerà il Lione a parametro zero. Dopo la trattativa delle scorse settimane, il giocatore ha detto sì alla Roma e si unirà alla squadra di José Mourinho in estate. Manca soltanto la firma sul contratto (per Aouar contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028), ma si tratta soltanto di una formalità per i giallorossi che hanno superato la concorrenza di Betis, Eintracht Francoforte e di un altro club italiano. Centrocampista centrale classe 1998, Aouar è cresciuto calcisticamente nel Lione. Dopo essere entrato nel settore giovanile nel 2009, il franco-algerino ha fatto tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra il 16 febbraio 2017, nel match di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Aouar vanta 231 presenze con la maglia dell’OL, 16 delle quali nella stagione in corso, segnata da alcuni problemi fisici.