Sarebbe bastato poco, invece a Cittadella è arrivata una sentenza inappellabile, figlia di una stagione vissuta sempre sull’orlo del precipizio, senza che nessuno si rendesse conto per tempo del pericolo a cui stava andando incontro. Di segnali ce ne sono stati tanti, ma i campanelli d’allarme sono rimasti puntualmente inascoltati e ora il Benevento si ritrova con una retrocessione in Serie C che lascia un cumulo di macerie alle spalle e con il solito interrogativo sul futuro. Futuro che alla fine del match del ‘Tombolato’ il patron Vigorito contribuisce a rendere ancora più nebuloso.

