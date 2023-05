Basket: playoff Nba, Butler torna e trascina Miami al successo su New York, Heat avanti 2-1

Miami, 7 mag. – (Adnkronos) – I Miami Heat vincono per 105-86 sui New York Knicks in gara-3 di semifinale della Eastern Conference Nba e si portano in vantaggio per 2-1 nella serie. Miami ritrova Jimmy Butler dopo l’assenza in gara-2 e il numero 22 fa subito la differenza: sono i suoi 10 punti nel solo primo quarto a ispirare non solo i suoi compagni, ma anche tutti i tifosi presenti sugli spalti del Kaseya Center.

La franchigia della Florida infatti gioca bene in entrambe le metà campo, e una volta salita sopra la doppia cifra di vantaggio non si guarda più indietro, conquistando la vittoria in una serie che rivedrà le squadre tornare in campo nella notte tra lunedì e martedì. Uno dei protagonisti in casa Heat è Max Strus, bravissimo a farsi trovare pronto non solamente sul perimetro per fare male alla difesa di New York con 19 punti. Il miglior realizzatore però è di nuovo Butler, che di punti ne mette 28 con 9/21 al tiro (in generale Miami tira male col 39%) e 10/11 ai liberi, ci sono anche i 17 con 12 rimbalzi di Bam Adebayo. Ma è soprattutto nella metà campo difensiva che Miami costruisce le sue fortune, senza mai far entrare in ritmo gli avversari.

New York tira solamente col 34% dal campo nel corso del match, tra cui un disastroso 8/40 da tre punti, e non trova mai il modo di scardinare la difesa degli Heat. Il migliore è Jalen Brunson con 20 punti ma continuamente braccato dall’ottima difesa di Gabe Vincent, mentre deludono enormemente le due ali titolari Julius Randle (10+14 con 4/15 al tiro) e RJ Barrett (14 con 5/16). A questo si aggiunge anche l’infortunio di Immanuel Quickley, uscito dal campo dopo che Adebayo è crollato sulla sua gamba provocandogli una distorsione alla caviglia. In generale non è stata esattamente una partita esteticamente gradevole, con le due squadre che hanno combinato per 15 triple a segno su 72 tentate complessivamente, un 20.8% di realizzazione che dice molto. Delle 1.290 gare disputate quest’anno, solo 8 hanno avuto una percentuale combinata peggiore. Nel terzo quarto si è anche accesa una rissa sotto canestro che è valsa tre falli tecnici a Zeller, Hartenstein e Martin, ma senza ulteriori escalation.