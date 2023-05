Attentato a Prilepin, scrittore uscito dal coma farmacologico

Roma, 7 mag. (Adnkronos/dpa) – Lo scrittore russo Zakhar , è uscito dal coma farmacologico. “È cosciente, secondo i medici le sue condizioni sono stabili, l’umore vivace”, riferisce oggi il governatore di Nizhny Novgorod Gleb Nikitin sul suo canale Telegram. Ieri Prilepin è rimasto gravemente ferito quando , uccidendo il suo autista. Secondo le autorità, l’attacco è stato effettuato con una mina anticarro.

Poche ore dopo l’incidente, avvenuto non lontano dalla cittadina di Bor, è stato arrestato, secondo il ministero dell’Interno, un uomo classe 1993 che si dice abbia precedenti penali. È stata avviata un’indagine su un sospetto attacco terroristico. Mosca incolpa Kiev e gli stati occidentali per l’attacco.

Prilepin è . In precedenza ha combattuto a fianco dei separatisti pro-Mosca nella regione ucraina del Donbass. Una volta si è descritto come un imperialista.