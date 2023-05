I cittadini di Airola hanno presentato una petizione per la demolizione dell’Antenna di circa 40 metri, sorta a ridosso delle abitazioni di via Caracciano, con il silenzio assenso del Comune di Airola. Su richiesta della Minoranza consiliare, l’argomento è arrivato in Consiglio comunale il 29 aprile, ma la proposta di delibera di Consiglio comunale non ha visto il suo naturale perfezionamento amministrativo a causa della chiusura dei lavori, da parte del Presidente del Consiglio comunale, prima della dichiarazione di voto e del voto finale della Proposta di delibera 31 del 24 aprile”.

