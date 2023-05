Tennistavolo: Italia in trionfo, anche i ragazzi fanno doppietta e vanno agli Europei

Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – La seconda fase di qualificazione agli Europei si è conclusa in modo perfetto per l’Italia, che ha portato alla rassegna continentale di Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre, entrambe le Nazionali.

Alla femminile, guidata da Elena Timina, che ieri aveva primeggiato nel Gruppo 2, battendo Finlandia e Grecia, oggi si sono aggiunti i ragazzi di Lorenzo Nannoni, che nel Gruppo 3 ieri avevano superato la Serbia e in mattinata si sono ripetuti per 3-0 ai danni del Lussemburgo. Una bella notizia che conferma la bontà del progetto di ringiovanimento dei ranghi, considerando che il quartetto era composto dal 27enne Leonardo Mutti, dal 22enne Matteo Mutti e dai 21enni John Oyebode e Carlo Rossi.

Matteo Mutti è partito con il piede giusto (5-1), è stato rimontato da Luka Mladenovic (6-5) ed è scattato nuovamente (9-5), procurandosi tre set-point (10-7) e sfruttando il primo. Nel secondo parziale il mantovano dal 5-5 è salito sul 10-5 e si è imposto alla seconda opportunità. La terza frazione è stata un monologo di Mutti (6-1), che non ha faticato a tagliare il traguardo.

Nel secondo singolare Rossi si è portato sul 5-2, è stato raggiunto e superato (5-6), è tornato in testa (8-6), è stato ripreso (9-9) e si è aggiudicato gli ultimi due punti. Al ritorno al tavolo dal 3-4 Eric Glod ha ribaltato la situazione (6-4) ed è rimasto in testa fino al termine. Nel terzo parziale dal 4-4 il cagliaritano ha accelerato (8-4) e si è imposto nettamente. Nel quarto ha avuto un avvio travolgente (6-1) e ha chiuso i conti.

Oyebode ha ceduto di misura il primo set equilibrato a Mael Van Dessel e nel secondo è passato dal 3-2 al 5-2 e dal 5-3 è andato fino in fondo. Nel terzo parziale dal 3-3 ha preso il largo (9-3) e non ha trovato resistenza. Il sardo di natali newyorkesi non ha allentato la morsa (5-1), dal 6-2 è stato riavvicinato (6-4) e ha riallungato (8-4), piazzando poi il break decisivo.