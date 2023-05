Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “’Ho incontrato un sacco di persone meravigliose. Non è vero che il mondo è brutto; dipende da quale mondo ti fai. […] Non importa se non avrò più molto tempo: l’importante per me ora è non morire fascista’. Un abbraccio a Michela Murgia, la potenza luminosa di una vita libera”. Lo scrive su Twitter Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra