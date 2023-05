Scherma: Cdm, 9 azzurri qualificati a tabellone principale della gara di Acapulco

Acapulco, 6 mag. – (Adnkronos) – Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, la prima valida per la Qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono 9 gli azzurri del ct Stefano Cerioni a qualificarsi al tabellone principale della gara individuale.

Alla fase clou che si concluderà della notte tra sabato e domenica (ore italiane) erano già ammessi per diritto di ranking Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi. Dopo la fase a gironi si è subito unito Edoardo Luperi grazie a un percorso netto con sei vittorie. A seguito dei successi nel tabellone preliminare, poi, hanno conquistato un posto anche Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Tommaso Martini e Giorgio Avola. Out nel match decisivo Damiano Rosatelli e Giulio Lombardi. Si è fermata nel tabellone da 128, dopo il derby contro Lombardi, la corsa di Damiano Di Veroli.

Oggi, con inizio alle ore 17, ci sarà il tabellone principale della prova individuale che si concluderà nella notte italiana. Domenica infine la gara a squadre in cui l’Italia che sarà rappresentata da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi e andrà alla ricerca dei primi punti per le Olimpiadi di Parigi 2024.