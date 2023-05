Il beneventano non è un’isola felice rispetto all’infiltrazione dei clan criminali da altri territori e la presenza di formazioni che operano strutturalmente in loco, ma anche di fronte alla pioggia di denaro, senza precedenti, legati agli investimenti sui lavori pubblici per il Pnrr. Su questo fronte, occorre fare la massima attenzione in termini di prevenzione e azione non solo investigativa, ma di confronto costante tra le istituzioni per prevenire infiltrazioni e racket. Sono le considerazioni che hanno accomunato i diversi interventi che si sono succeduti nel convegno promosso dalla Cgil.

