Con ogni probabilità di origine altomedievale i lacerti murari emersi nel sito di piazza Cardinal Pacca (meglio nota come Santa Maria) dove è in corso intervento programma Pics per area stazionamento per bus turistici e edificio servizi per turisti: quanto ormai sembra apparire sempre più chiaro non solo agli addetti della ditta privata incaricata di effettuare saggi archeologici, ma anche agli stessi funzionari della Soprintendenza.

