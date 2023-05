Perez in pole a Miami davanti ad Alonso, Sainz terzo

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen domina libere e qualifiche ma a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno, sarà il compagno di squadra alla Red Bull Sergio Perez. Colpo di scena nell'ultima manche delle qualifiche, interrotta a 1'36" dalla fine – quando l'olandese stava per effettuare il giro lanciato – per un'uscita di pista di Charles Leclerc alla curva 6 che causa la bandiera rossa. Il miglior tempo resta così quello del messicano (1'28"241), che centra la terza pole della carriera dopo le due in Arabia Saudita (2022 e 2023). Al suo fianco, come a Jeddah, ci sarà Fernando Alonso (Aston Martin), in seconda fila Carlos Sainz che porta la Ferrari al terzo posto in griglia, davanti alla sorprendente Haas di Kevin Magnussen. Quinto Pierre Gasly (Alpine) seguito da George Russell (Mercedes), Leclerc deve accontentarsi del settimo posto che lo vedrà partire dalla quarta fila, affiancato da Esteban Ocon con l'altra Alpine. Beffa nella beffa per Verstappen, che invece scatterà dal nono posto con accanto Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Era rimasto escluso dalla lotta per la pole Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes – eliminato nel Q2 assieme ad Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Haas), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e Nyck De Vries (AlphaTauri) – sarà costretto a partire domani dalla 13esima casella sulla griglia di partenza. La prima manche delle qualifiche aveva invece messo fuori gioco Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren) e Logan Sargeant (Williams).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

glb/red

06-Mag-23 23:14