Pd: Schlein, ‘delusi dem in Fi? Sono loro a deludere viste scelte governo’**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “A me sembra che lo spazio di delusi lo stiano aumentando loro, al governo, con scelte che colpiscono le persone più povere. Basta vedere che cosa hanno fatto con il decreto del Primo maggio”. Così Elly Schlein ad un’iniziativa elettorale a Cinisello Balsamo con il candidato sindaco, Luca Ghezzi, risponde su Antonio Tajani che ha parlato di spazio in Forza Italia per i delusi moderati del Pd.

“Con quel decreto aumentano la precarietà e colpiscono le fasce più povere. Non gestiscono l’immigrazione. Penso che lo spazio di delusione lo stanno lasciando loro con le scelte che fanno al governo. Noi costruiamo l’alternativa”.