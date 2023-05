Lavoro: Schlein, ‘c’è una precarietà insopportabile’**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Noi continueremo a insistere su più risorse su lavoro e welfare, che è il contrario che fa la destra a livello nazionale e locale. Più andiamo in giro più incontriamo giovani e donne che hanno a che fare con una precarietà insopportabile. Noi lavoreremo per costruire opportunità di lavoro e buona impresa”. Così Elly Schlein ad un’iniziativa elettorale a Cinisello Balsamo con il candidato sindaco, Luca Ghezzi.

“In Italia ci sono tante persone che fanno fatica: i precari, che non trova lavoro, chi lo perde il lavoro a 50 anni ed ha un famiglia a carico, le piccole imprese”.