Ferrovie: Fregolent (Iv), ‘ancora guasti, governo troppo impegnato con nomine’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Ancora una paralisi della circolazione ferroviaria, ancora disagi per i passeggeri ostaggi sui treni, ancora ritardi di ore sulla linea ad alta velocità e ancora nessuna risposta dal governo. Evidentemente sono troppo impegnati a litigare sulle nomine per preoccuparsi dei problemi degli italiani”. Così la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione Italia Viva, dopo il guasto alle rete elettrica

“Per connettersi con il Paese reale suggeriamo a Salvini di fare un salto in una stazione o anche solo nel suo ministero per occuparsi di infrastrutture e trasposti, scoprirebbe lo stato di salute delle linee ferroviarie, in particolare quelle dell’alta velocità, a cui mancano manutenzione e opere di modernizzazione. Se il ministro Salvini non sa come spendere i soldi del Pnrr li investa sull’Alta Velocità”, conclude