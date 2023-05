Carlo III incoronato re a Westminster: “Sono qui per servire”

(Adnkronos) – Carlo III è stato incoronato re nell’abbazia di Westminster. “God save the king”, ha pronunciato l’arcivescovo di Cantebury Justin Welby, dopo aver posto sul capo del sovrano la corona di San Edoardo. Prima della corona, re Carlo III ha ricevuto le diverse insegne reali, fra cui il guanto, le armille (bracciali), il globo e i due scettri. Il sovrano è stato quindi intronizzato, ultima fase della sua incoronazione. Seduto sul trono, col capo coperto dalla corona, ha ricevuto il giuramento di fedeltà del figlio ed erede William. Poi è stato pronunciato il giuramento di fedeltà del pubblico, “l’omaggio del popolo” a cui si sono uniti quanto lo volevano, nell’abbazia e davanti agli schermi, pronunciando le parole: “Giuro vera lealtà a Sua Maestà, i suoi eredi e successori, in base alla legge. Dio aiutami”.

Dopo Carlo III anche la regina Camilla ha ricevuto l’unzione ed è stata incoronata. Camilla non ha dovuto pronunciare il giuramento ed ha ricevuto sul capo la corona della regina Mary.

Dopo aver ricevuto la comunione, re e la regina consorte si sono quindi diretti nella cappella di Sant’Edoardo, dietro l’altare maggiore. Qui si preparano per la processione finale, con il ritorno a Buckingham Palace.

IL GIURAMENTO E LA CONSACRAZIONE – Nell’abbazia di Westminster, davanti all’arcivescovo, il nuovo re ha giurato di rispettare la legge (Coronation Oath) e di essere “un protestante fedele” alla Chiesa d’Inghilterra (Accession declaration oath). “Sua maestà, come figlio del Regno di Dio, vi accogliamo in nome del Re dei Re”, ha detto l’arcivescovo di Canterbury. “Nel Suo nome e nel Suo esempio, sono qui non per essere servito, ma per servire”, ha risposto il sovrano.

L’arcivescovo di Canterbury ha quindi consacrato re Carlo III con l’unzione, la parte più sacra della cerimonia di incoronazione, che per questo si è svolta lontana dagli occhi del pubblico, nascosta da paraventi. Il sovrano, che è anche capo della Chiesa d’Inghilterra, ha ricevuto l’unzione sul capo, sul petto e sulle mani, seduto sulla Coronation Chair. L’olio per la cerimonia proviene dalle olive del Monte degli ulivi a Gerusalemme ed è stato consacrato con una cerimonia nella Chiesa del Santo Sepolcro.

Re Carlo III ha quindi ricevuto la stola reale dal figlio ed erede al trono William. La stola è una delle insegne reali che il sovrano riceve durante la cerimonia.

L’ARRIVO A WESTMINSTER – Al momento dell’ingresso nell’abbazia, prima del sovrano ha sfilato un lungo corteo, quindi è entrata Camilla. Il sovrano indossa un mantello di ermellino. Il re e la regina consorte sono quindi stati seguiti dai paggetti, fra cui spicca il principino George, terzo in linea di successione. Indossano tutti giacche rosse con alamari dorati. Ci sono anche i nipotini di Camilla: Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy. La cerimonia di incoronazione durerà due ore e sarà considerevolmente più breve di quanto siano state altre incoronazioni nel passato.

La coppia reale è partita da Buckingham Palace a bordo della carrozza dorata usata per il ‘diamond jubilee’ e il corteo ha sfilato per la città dove sono in centinaia di migliaia a salutare sulle strade i nuovi sovrani. Carlo e Camilla hanno passato ieri la notte nella loro residenza privata di Clarence House, dopo il ricevimento offerto a Buckingham Palace.