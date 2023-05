Carlo III, i costi dell’incoronazione e chi paga

Londra, 6 mag. (Adnkronos) – Incoronazione, ma quanto costa? Mentre la Gran Bretagna attraversa una difficile congiuntura economica, con molte famiglie scese sotto il livello della povertà, vi sono stati interrogativi sui costi della cerimonia e l’opportunità del suo sfarzo. Cifre ufficiali non sono state diffuse, ma la Bbc ha fatto una stima di 50-100 milioni di sterline (56-112 milioni di euro).

Trattandosi di un evento di stato, con numerosi ospiti stranieri, l’incoronazione è pagata dal governo e da Buckingham palace, tramite il Sovereign grant (il fondo assegnato annualmente dal Parlamento alla famiglia reale) e la Privy Purse, il reddito privato del sovrano. Pur mantenendo le tradizioni, Carlo ha comunque voluto una processione più breve e con meno partecipanti di quella per l’incoronazione della madre per contenere le spese.

Al di là delle critiche sui costi, molti osservatori fanno notare tuttavia che l’incoronazione è un volano per il turismo e il rilancio dell’immagine del Paese, con positive ricadute per l’economia del Regno Unito.